Moviola Atalanta Sampdoria: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Atalanta Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Sampdoria, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

18′ Quagliarella atterrato in area – Il capitano della Sampdoria non si lamenta per l’intervento di Toloi, Sozza non ha dubbi sul fatto che non ci siano gli estremi per il rigore. Rivista l’azione a rallentatore c’è un lieve tocco del calciatore dell’Atalanta ai danni di Quagliarella, ma non tale da giustificare il penalty.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A