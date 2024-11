Moviola Atalanta Udinese, l'episodio chiave del match Serie A - Calcio News 24

Moviola Atalanta Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta Verona, valido per la 12ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.

L’EPISODIO CHIAVE

91′ AMMONIZIONE LOOKMAN. Cartellino giallo per l’attaccante atalantino.

83′ AMMONIZIONE UDINESE. Fallo di Touré su Ederson. Cartellino giallo per lui.

25′ GOAL ANNULLATO ALL’UDINESE. Palla in mezzo con Davis che riesce ad avere la meglio su De Roon e Hien. Stoppa e mette in rete, ma essa viene annullata per un tocco con il braccio.

12′ RETE ANNULLATA ALL’ATALANTA. Mola va in rete al termine dell’azione che ha visto lo stesso Ademola Lookman in netto fuorigioco. Tutto da rifare.