Moviola Atalanta-Udinese: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Udinese, valido per la 25ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ghersini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

34′ GIALLO PER LOVRIC: fallo del difensore dell’Udinese su Boga, e cartellino giallo per il giocatore bianconero. Sanzione ritenuta giusta.

41′ GIALLO PER BECAO – Spinta volontaria del difensore bianconero contro Lookman. Giallo per il giocatore dell’Udinese.

43′ GIALLO PER EDERSON – Trattenuta del brasiliano su Lovric in contropiede e cartellino per il giocatore dell’Atalanta.

77′ AMMONITO FESTY – Il giocatore dell’Udinese è stato ammonito dall’arbitro per proteste.