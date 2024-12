Moviola Bologna Monza, l’episodio chiave del match

Moviola Bologna Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Monza, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Ferrieri Caputi.

L’EPISODIO CHIAVE

33′ – Proteste del Bologna per un angolo concesso ai brianzoli su un retropassaggio a Ravaglia: per i rossoblù il pallone non era uscito.

34′ – Proteste del Monza sul raddoppio del Bologna, i brianzoli chiedevano un rigore ad inizio azione per un contatto tra Valoti e Holm. L’arbitro fa giocare e il VAR concorda con Ferrieri Caputi.