MOVIOLA Danimarca Serbia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Danimarca Serbia, ecco l’EPISODIO ARBITRALE CHIAVE del match valido per gli EUROPEI 2024 di stasera

L’episodio chiave della moviola del match tra Danimarca e Serbia valido per gli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro François Letexier.

L’EPISODIO CHIAVE

Dopo 4 minuti Letexier mette le cose in chiaro estraendo un giallo per Milenkovic per trattenuta su Hojund. La panchina danese si alzerà in piedi successivamente reclamando una seconda ammonizione per il difensore della Fiorentina. Su un colpo di testa di Bah in area, c’è una leggera trattenuta di Zivkovic, non così grave da determinare un rigore. Arbitro e assistente si fanno sfuggire un controllo di braccio di Hojlund facilmente percepibile. Nella ripresa le scintille proseguono con altri protagonisti: in particolare Andersen e Mitrovic che se le danno, se le promettono, se le ridanno ancora fino a quando il serbo chiede un rigore per una trattenuta di Maehle e si prende un giallo per proteste. Episodio non da rigore, come quello su Dolberg, spostato con esperienza da Milenkovic. Episodio clou è l’autogol di Andersen, ma la segnalazione di fuorigioco di Mitrovic è corretta e vanifica la rete che sarebbe stata decisiva.