Moviola Inter Cagliari: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Cagliari, valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

38′ Il Cagliari chiede il secondo giallo a Lautaro – Rovesciata dell’attaccante argentino che colpisce in pieno Bellanova, Cagliari che chiede la seconda ammonizione, Marchetti fischia il semplice fallo.

43′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER – Sanchez lancia in profondità Dumfries, l’esterno entra in area e viene steso da Cragno.

