MOVIOLA Inter Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: moviola Inter Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Fiorentina, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

83′ Gol annullato a Lautaro – L’argentino scatta sull’assist in profondità di Eriksen e trafigge Terracciano, ma l’arbitro Doveri non convalida la rete per fuoriogioco. Non c’è bisogno dell’intervento del VAR.