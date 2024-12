Moviola Juve Bologna, le parole di Marelli: «Kalulu su Odgaard, il rigore per Mbangula e Koopmeiners: ecco cosa è successo»

Moviola Juve Bologna, le parole di Marelli a DAZN sugli episodi più importanti della sfida dell’Allianz Stadium

Luca Marelli su DAZN ha commentato la moviola Juve Bologna. Di seguito le sue parole.

VAR SU KALULU – «Partita complessa, lo dimostrano anche i 32 falli fischiati. Il contatto tra Kalulu e Odgaard assomiglia a quello tra Lovric e Reijnders: il fallo c’è, ma la decisione dal Var è corretta perché non c’è possesso del pallone e quindi non è rosso ma giallo. manca quindi un’ammonizione per Kalulu».

CONTATTO MBANGULA HOLM – «C’è stato, con la gamba di richiamo. Mbangula poi fa due passi in più e si lascia andare. A mio parere è un contatto troppo leggero, d’accordo con la decisione di Marchetti di lasciar correre e del Var di non intervenire».

KOOPMEINERS – «Intervento di Koopmeiners su Fabbian: manca quantomeno un giallo, ma non mi avrebbe sorpreso una chiamata dal Var per grave fallo di gioco. Per quello che abbiamo visto in queste giornate, il rosso sarebbe stato la decisione migliore».