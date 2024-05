MOVIOLA Juve-Monza, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Juve-Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Monza, valido per la 38ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Ferrieri Caputi.

L’EPISODIO CHIAVE

Al 93’ check del Var per un possibile calcio di rigore per il Monza per un fallo di Weah. Dopo la revisione, fischiato un tocco di mano precedente di Pessina.

