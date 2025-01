Moviola Milan Cagliari, l’episodio chiave del match

Moviola Milan Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Milan Cagliari, valido per la 20ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.

L’EPISODIO CHIAVE

50′ – Regolare il gol del Milan: posizione buona sia di Pulisic sul suo tiro che di Morata nella ribattuta in rete.

74′ – proteste del Milan per un contatto tra Felici e Jimenez, con il cagliaritano che strattona il rossonero: per l’arbitro non ci sono i limiti per un rigore.