Moviola Milan Genoa: Guida promosso a sorpresa per la direzione di gara. Ma sui rigori…

Moviola Milan Genoa: l’arbitro Guida è stato promosso a sorpresa dal quotidiano sportivo per la direzione di gara. Ma sui rigori…

La moviola del Corriere dello Sport ha promosso la direzione del direttore di gara Guida nel corso del match di ieri sera tra Milan e Genoa. Ecco l’analisi completa:

L’ANALISI – «E’ più che sufficiente la partita di Guida: coerente nelle decisioni chiave, accettato dai giocatori in campo, gara chiusa con 2 gialli e 23 fischi fatti. Stessi protagonisti (Liberali e Miretti), stessa dinamica (insomma, più o meno), stesso esito: no rigore. Liberali in area del

Genoa, Miretti nella sterzata lascia la gamba destra un po’ aperta, c’è appena un contatto senza forza, il baby rossonero si lascia andare. Dall’altra parte, Liberali cerca il pallone con la destra sulla sinistra di Miretti che va giù, forse qui un pelino più discutibile, nel senso che

c’è un contatto di forza. Guida sceglie di non intervenire. Stesso metro, va bene. Vogliacco e Leão si tengono entrambi, il rossonero va giù: giusto far proseguire».