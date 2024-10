Moviola Milan Napoli, l’episodio chiave del match Serie A - Calcio News 24

Moviola Milan Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Milan Napoli, valido per la 10ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.

PRIMO TEMPO

Gara che inizia con grande correttezza. La prima protesta è di Conte per un fallo laterale, la cui assegnazione non lo trova d’accordo: Colombo va verso di lui e lo calma. Proteste di San Siro per un intervento di Okafor su Anguissa che l’arbitro decide di punire come gamba tesa. I primi 45 minuti si chiudono con soli 7 falli complessivi, a dimotrazione di un atteggiamento positivo di entrambe le squadre nonostante l’importanza della posta in palio.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con l’annullamento del gol di testa di Morata: lo spagnolo rientra da fuorigioco, la convalida viene annullata dalla segnalazione tv chee evidenzia il ginocchio davanti. Colombo capisce il momento e quasi consola l’autore dell’inutile rete. Fonseca si arrabbia per un fischio in leggero ritardo di Emerson su Kvaratskheila, la sensazione che sia giusta la sanzione. Il Milan chiede un giallo per il georgiano responsabile di una trattenuta, il direttore di gara lo “perdona”. A 20 minuti dal termine su Dazn Marelli riconosce l’ottima prestazione di Colombo, fino a quel momento impeccabile nelle sue decisioni, peraltro favorito dall’atteggiamento dei protagonisti in campo. Il primo giallo della gara lo riceve Olivera per perdita di tempo. Il bilancio finale parla di 14 falli dei padroni di casa e solo 6 per i vincitori. Colombo decisamente promosso.