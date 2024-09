MOVIOLA Napoli Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli Parma, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Tremolada.

L’EPISODIO CHIAVE

42′ Giallo Napoli – Fallo tattico di anguilla su Mihaila, ammonizione sacrosanta

58′ Giallo Napoli – Sanzionato anche l’altro centrocampista azzurro ovvero Lobotka

51′ Giallo Parma – Mihaila allontana il pallone a gioco fermo e viene ammonito

63′ Giallo Parma – Suzuki perde tempo e vene ammonito

75′ Rosso Parma – Altro giallo per il portiere degli emiliani, stavolta per gioco pericoloso. Non avendo più campi, i crociati dovranno impegnare un giocatore di ruolo

89′ Giallo Parma – Delprato, portiere per una sera, è stato ammonito per proteste sul rigore (poi tolto) al Napoli