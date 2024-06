MOVIOLA Olanda-Francia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Olanda-Francia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Olanda-Francia, valido per la seconda giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Anthony Taylor.

L’EPISODIO CHIAVE

Nel primo tempo è decisamente sproporzionata la quantità di falli tra le due squadre. Sono ben 10 quelli olandesi, con un giallo per Schouten, solo 3 quelli francesi. Peraltro, in altre situazioni, Taylor lascia correre: perplesso Adani in diretta tv su contatti ravvicinati nel tempo di De Vrij su Thuram, tanto da lasciarsi andare con un esplicito: “Ma come fai a non fischiare questo fallo qui?”. Più in generale, il direttore di gara ha un atteggiamento meditativo, alcune sanzioni arrivano con un leggero ritardo, persino quando si trova molto vicino all’azione. Nella ripresa prosegue la partita senza particolari problemi, anche perché cala il livello agonistico. Sono solo 7 i falli fischiati complessivamente, anche se ne manca uno ad opera di Tchaoumeni, che entra duramente su Simons, sanzionato poi per palla trattenuta. L’episodio chiave si ha a metà del tempo. C’è una gran girata di Depay, Maignan respinge di piede, Simons ribadisce in rete. Dumfries è però sulla traiettoria in fuorigioco, disturba il portiere del Milan che reclama per la sua posizione. Il fuorigioco viene confermato dal check, che lascia qualche dubbio perché dura a lungo prima di prendere la decisione definitiva