MOVIOLA Portogallo-Slovenia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Portogallo-Slovenia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Portogallo-Slovenia, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE

Gara assolutamente serena nel primo tempo. Non mancano le scorrettezze, sono 12 i falli fischiati complessivamente, ma non c’è nessuna situazione complicata per Orsato. L’italiano estrae due gialli inevitabili per i difensori della Slovenia, entrambi provocati da Leao. Piccole proteste di Sporar che polemizza con Orsato per non avere punito un gioco pericoloso di Vitinha. Simpatico siparietto con Cristiano Ronaldo, che ride quando il direttore di gara gli sva a spostare più indietro il pallone per una punizione (che il numero 7 calcia malissimo). Nella ripresa serenità totale, sono solo 5 i falli. Nei supplementari arriva l’episodio chiave: calcio di rigore su incursione di Jota, il suo ginocchio si scontra con quello di Drkusic. Scelta difficile ma sicura da parte del fischietto italiano e che costa il rosso a Kek, ct sloveno, per proteste