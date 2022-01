Moviola Roma Juventus: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Roma Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Juventus, valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massa.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ TOCCO DI MANO DI DE LIGT – Protesta la Roma per un fallo di mano di de Ligt in area di rigore. C’è prima la deviazione con la gamba: per l’arbitro non c’è nulla. Decisione giusta.

45’+2 Ammonito Cuadrado – Entrata in ritardo del laterale colombiano, fallo sanzionato con il giallo: salterà Inter-Juve di Supercoppa.

50′ Ammonito Veretout – Trattenuta ai danni di Locatelli, l’arbitro estrae il cartellino giallo.

51′ Ammonito Ibanez – Il difensore della Roma entra in netto ritardo su Dybala al limite dell’area di rigore.

52′ Ammonito de Ligt – Contropiede Roma e fallo al limite dell’area dell’olandese. Massa estrae anche il giallo.

