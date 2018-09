Moviola Sassuolo-Milan e Var, gli emiliani chiedono il rigore su Biglia

Moviola Sassuolo-Milan e Var, gli episodi contestati dell’ultima sfida domenicale della 7° giornata di Serie A

Moviola Sassuolo-Milan: i rossoneri vincono per 4-1 sul Sassuolo al Mapei Stadium grazie ai gol di Kessié, Suso, Castillejo e ancora Suso (sullo 0-3 la rete di Djuricic) Gi emiliani si lamentano per un possibile calcio di rigore negatogli: al 10′ del secondo tempo la squadra di De Zerbi reclama per un presunto fallo di Biglia in area su Di Francesco. Giacomelli non fischia e non chiede nemmeno l’intervento della moviola in campo, ma dalle immagini sembra che il contatto ci sia effettivamente stato. Altro episodio da segnalare al 93′: rete prima annullata e poi convalidata dall’arbitro Giacomelli a Suso dopo il silent-check: inizialmente la marcatura era stata annullata per una posizione di fuorigioco di Cutrone, poi considerata ininfluente al momento del tiro dello spagnolo.