Moviola e Var Inter-Torino: gli episodi dubbi del match di San Siro, valevole per la 2ª giornata di Serie A 2018-2019

Designato Paolo Silvio Mazzoleni per dirigere la sfida tra Inter–Torino, incontro valido per la 2° giornata della Serie A 2018/2019. Per il direttore di gara classe 1974, fischietto della sezione di Bergamo, si tratta della terza partita stagionale, dopo l’incontro Maccabi Tel Aviv-Radnicki Nis valido per il secondo turno di Europa League e Chievo- Pescara del terzo turno di Coppa Italia. Per l’esordio in campionato, Mazzoleni è coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Bindoni, mentre il quarto uomo è Maresca. In postazione VAR siede invece Rocchi, con Paganessi assistente.

Al 44esimo del primo tempo fallo al limite dell’area di Skriniar che spinge Soriano con le mani. Lo slovacco viene ammonito ma forse il giallo è eccessivo per il tipo di intervento. Dopo pochi secondi Rincon colpisce al volto Icardi che cade a terra. Per Mazzoleni l’intervento del venezuelano non è da sanzionare.