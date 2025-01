Moviola Venezia Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Venezia Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Venezia Inter, valido per la 20ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE

🟨 14′ Ammonito Oristanio – Intervento duro su Darmian.

⚽ 16′ GOL DELL’INTER – Asllani lancia per Lautaro che fa un bel controllo al volo e calcia, Stankovic para ma il pallone resta lì e ci si fionda Darmian che ribadisce in rete a porta libera.

🟨 42′ Ammonito Asllani – Fallo a centrocampo su Oristanio.

🟨 44′ Ammonito Zampano – Cartellino giallo per questo fallo su Taremi.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA IL SECONDO TEMPO

57′ Bel lancio di Darmian per Dumfries – L’olandese vince il duello fisico con Ellertsson ma l’arbitro ferma tutto per un fallo che però non sembra esserci.

🟨 80′ Ammonito Nicolussi Caviglia – Trattiene per la maglia Frattesi bloccando la ripartenza nerazzurra.

83′ Reclama un calcio di rigore il Venezia – Possibile tocco col braccio in area di Zielinski, ma per l’arbitro non c’è nulla trattandosi di un’auto-giocata.

FINE PARTITA