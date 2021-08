Moviola Verona Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Verona Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Hellas Verona e Inter, valido per la 2ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

58′ Proteste dell’Inter – Contropiede dell’Inter con Brozovic che manda in campo aperto Lautaro, il quale entra in area e al momento del tiro riceve una spallata da Hongla. Rapido silent check e Manganiello decide di far riprendere il gioco senza concedere il penalty ai nerazzurri

38′ Annullato un gol all’Inter – Cross di Dzeko dalla destra e colpo di testa di Perisic sul quale Montipò esce male e la palla termina in rete con una carambola. Il portiere del Verona -però – era stato caricato da Lautaro e la rete viene annullata