Moviola Verona Roma, Marelli: «La gomitata c’è, il gol andava annullato»

Moviola Verona Roma: le parole di Luca Marelli a DAZN sul secondo gol del Verona e sull’espulsione di Livramento

«Il gol solleva questioni. Kastanos sul portiere Svilar si presta a discussioni, non attacca mai il pallone e disturba l’estremo difensore della Roma; ma allo stesso tempo, a parte allargare il braccio, non ci sono gravi infrazioni. C’è però il colpo di Magnani a Ndicka, gomitata involontaria ma è uno dei movimenti imprudenti che vengono puniti perché il volto è una parte del corpo particolarmente tutelata. Il colpo è evidente, doveva esserci l’intervento del Var. È una svista di Marcenaro, che non poteva vedere l’infrazione nel caos in area, ma c’erano tutti gli elementi per richiamare il direttore al monitor. Espulsione di Livramento, decisione molto severa. Il Var non interviene perché in effetti ci sono gli elementi per l’espulsione essendo un intervento a forbice. Però, ripeto, rimane un po’ severa l’espulsione»