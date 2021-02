Atalanta, Muriel: «Gol al 90′ segnale per Gasperini, lo aveva detto»

Luis Muriel parla dopo la vittoria con gol contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta in rete a tempo scaduto

Luis Muriel parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari.

«Non lo se è un segno del destino, sono molto contento di aver vinto una partita che si era fatta difficile. Il Cagliari ha fatto di tutto per agguantare la vittoria. Entrare dalla panchina e segnare è anche un risultato per Gasperini. Ci dà una spinta molto importante, poi il mister ci aveva detto che non vincevamo al 90′ ed oggi ho segnato alla fine».