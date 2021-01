Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, parla della cessione del Papu Gomez: l’argentino è passato al Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato della cessione del Papu Gomez. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport prima della gara contro la Lazio.

GOMEZ – «È difficile perché il Papu è stato tanto per noi e per l’Atalanta. Voglio ricordarlo nel migliore dei modi, lui lo sa quanto lo apprezzi. Spero che possa far molto bene anche al Siviglia».

