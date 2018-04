Nainggolan ammette: «La Champions è un’ossessione»

Le parole di Radja Nainggolan alla vigilia di Liverpool-Roma, match valido per la semifinale d’andata di Champions League

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato del match di Champions League contro il Liverpool ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole: «Siamo là, per noi è diventata un’ossessione. Gli obiettivi ora sono diversi, all’inizio ne avevamo altri. Nessuno pensava che saremmo riusciti a fare così bene in Champions League. La qualificazione con il Barcellona? Non volevo crederci, mi sembrava impossibile. Era un momento bellissimo, per la Roma e per i tifosi. Non ci avrei mai pensato, avevamo perso 4-1. Ora però ci siamo, speriamo che possa capitare ancora una volta qualcosa del genere».

Il belga ha continuato: «La gara contro il Liverpool per molti di noi sarà la più importante della nostra carriera. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma non bisogna sottovalutare l’avversario. Dobbiamo desiderare la finale così come abbiamo fatto con le semifinali. Speriamo di poter ottenere un buon risultato ad Anfield e poi giocarcela in casa. Il Liverpool non è solo Salah, se segna così tanto è merito dei suoi compagni».