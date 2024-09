Nainggolan SORPRENDE: «Conte? Ho avuto un bellissimo rapporto, all’Inter corretto con me. Sulle serate in discoteca con Brozovic…»

Nainggolan SVELA: «Conte? Ho avuto un bellissimo rapporto, all’Inter corretto con me. Sulle serate in discoteca con Brozovic…». Le dichiarazioni

Nel corso del podcast Gurulandia, l’ex Intere Roma tra le altre, Radja Nainggolan è tornato sui suoi anni in nerazzurro, ricordando anche il rapporto che aveva instaurato con Antonio Conte. Il belga ha voluto anche ricordare alle serate passate con Marcelo Brozovic fuori dal campo. Le dichiarazioni:

SU CONTE – «Ho avuto un bellissimo rapporto con Conte perché con me le persone schiette e dirette sono le più rispettate: quando si gira intorno e si raccontano cazzate, sono persone che non potrò mai vedere nella mia vita. Lui con me è stato correttissimo: mi disse che io partivo settimo centrocampista, non vuol dire che domani non potevo essere il primo. Quando non giochi dicono sempre che è colpa dell’allenatore: è stata una persona correttissima con me. Mi rodeva il culo perché è venuto a contattarmi a Roma per portarmi al Chelsea e avevo rifiutato, magari mi faceva passare le persone davanti».

IL COMPAGNO PIÙ FORTE A LIVELLO DI SERATE IN DISCOTECA? – «Brozovic. Un episodio con lui? Non ci riconoscevamo a fine serata, ricordo questo».