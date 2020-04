Nainggolan: «Speravo di avere un’altra possibilità all’Inter. Brozovic? È più matto di me»

Radja Nainggolan ha parlato in una diretta Instagram in compagnia del tennista Fabio Fognini. Queste le sue parole

INTER – «All’Inter ho ritrovato l’allenatore che mi voleva fortemente, sono arrivato là con tanto entusiasmo, mi sono fatto male poi mi sono ripreso. All’Inter non è stato il miglior Nainggolan, potevo fare molto meglio. Speravo in una possibilità che non è arrivata, vediamo ho ancora due anni di contratto…l’Inter è cambiata tanto quest’anno io penso che potevo dire la mia. Vedremo. Dentro allo spogliatoio non ho mai avuto problemi, mi sento con tutti».

BROZOVIC – «Brozovic è più matto di me ma lo nasconde bene (ride ndr)».

PIAZZE IMPORTANTI – «Io mi sono sempre innamorato delle piazze in cui ho giocato. A Piacenza, Cagliari e Roma. Sono stato molto bene dappertutto».

GIOCATORI – «A livello calcistico Totti è indiscusso visto che ti metteva la palla dove voleva. Io ho giocato con tanti calciatori forti: Dzeko, Pjanic, Brozovic…ce ne sono tanti».

CAMPIONATO – «Io personalmente vorrei giocare e allenarmi ma mi sento un po’ egoista perchè comunque continuano a morire persone ma io vorrei continuare a giocare perchè non sono abituato a questa vita».

LAUTARO-LUKAKU – «Lautaro è stata una bella scoperta. L’anno scorso ha giocato meno perchè c’era Icardi ma questa stagione mi ha impressionato. Gli è arrivato Lukaku a fianco che è una bestia e insieme fanno una coppia perfetta».

ALLENATORE – «Per me il calcio finisce quando smetto. Però mi piacerebbe portare la mia esperienza ai più giovani».