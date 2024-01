Napoli, c’è l’accordo per Mazzocchi della Salernitana: le cifre

Pasquale Mazzocchi, giocatore della Salernitana, si dovrebbe trasferire al Napoli a titolo definitivo. Le cifre

Secondo quanto riportato da SOS Fanta, l’operazione tra azzurri e granata sarebbe già stata definita per una cifra di circa 3 milioni di euro. Il terzino sarebbe già in partenza da Salerno per Napoli e domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto.