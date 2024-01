Napoli, l’allenamento di oggi: le novità su Olivera e Ostigard

Il sito web ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento azzurro in vista del match contro la Salernitana

Il sito web ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento azzurro in vista del match contro la Salernitana.

REPORT – Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con una serie di partitite a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ostigard ha lavorato in gruppo.