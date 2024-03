Napoli Atalanta, il messaggio contro il razzismo – VIDEO

Napoli Atalanta, il messaggio contro il razzismo della società partenopea dopo quello che è accaduto con il caso Juan Jesus

Il Napoli, in vista della sfida contro l’Atalanta, ha voluto lanciare il suo messaggio contro il razzismo. Ecco il comunicato.

Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti.



Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO… pic.twitter.com/gc9kIYSC6z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 29, 2024

