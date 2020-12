Napoli, attacco inedito per Gattuso: la Lazio porta fortuna a Petagna

Il Napoli giocherà contro la Lazio con un attacco inedito viste le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen. Petagna spera di continuare la tradizione

Il Napoli deve far fronte all’emergenza offensiva scaturita dagli infortuni di Osimhen e Mertens e dalla squalifica di Insigne, dopo i fatti di San Siro. Gattuso deve dunque schierare una linea d’attacco inedita.

Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà un attacco inedito: Petagna come centravanti con Politano, Zielinski e Lozano alle sue spalle. Petagna poi ha nella Lazio una delle sue vittime preferite: 4 gol in 7 incontri.