Napoli, dove sono i gol? Dal cambio di modulo si segna meno e Lukaku non ancora al top

Napoli, la squadra di Conte in vista dello scontro diretto contro i nerazzurri deve risolvere i problemi in attacco: i numeri in calo dal cambio modulo

Il Napoli primo in campionato, in attesa di arrivare allo scontro diretto contro l’Inter, ha un problema in zona gol. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dopo il cambio di modulo con la Juve, ha ridotto i numeri dell’attacco: nelle ultime quattro partite sono arrivate appena quattro reti.

I numeri rivelano una involuzione del reparto offensivo con il passaggio al 4-3-3: nelle prime quattro giornate il Napoli aveva realizzato 9 gol, gli stessi delle ultime sette partite. La media gol è scesa da 2.25 1.29. Il calo è su tutti i numeri dell’attacco: tiri – da una media di 5.25 a partita a 3.57 -, cross – da 6.25 a 4 – e verticalizzazioni – da 161 a 127 -. Non aiuta sicuramente non aver potuto fare la preparazione senza la punta: Lukaku è arrivato negli ultimi giorni del mercato e ancora alla ricerca dell’intesa perfetta con il resto dei compagni.