Napoli Barcellona: la posizione di Vidal può fare la differenza

Vidal sarà uno dei giocatori chiave di Napoli-Barcellona. Il cileno è il principale riferimento offensivo in avanti nel riempire l’area

Senza una prima punta di ruolo, spesso il Barcellona è sterile quando affronta difese chiuse. Mancano riferimenti in area e c’è difficoltà nell’occupare il centro dell’attacco. Proprio per questo, Vidal è un giocatore chiave per il Barcellona in queste circostanze.

E’ l’uomo che si butta dentro e che attacca gli spazi che i compagni creano (e il principale riferimento nei cross). Il Napoli dovrà essere bravo a leggere i suoi movimenti, visto che sarà tra i principali riferimenti offensivi.