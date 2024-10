Napoli, Birindelli: «Conte ha bisogno di giocatori come lui»

L’attuale allenatore dell’Empoli Primavera ha parlato di Antonio Conte, il suo Napoli e non solo

Alessandro Birindelli, allenatore della dell’Empoli Primavera, è intervenuto a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli. Tantissimi argomenti trattati, da Antonio Conte alla sua esperienza in Toscana.

CONTE – «Credo che il dna Juventus per chi ha vissuto quegli anni importanti, sia dentro di lui. Sia Lippi che Trapattoni per lui sono stati maestri importanti, allenatori focosi e che hanno vinto tantissimo. Gli è rimasto questo fuoco dentro che sta portando sul campo, sia sul piano caratteriale che su quello tattico. Nessuno può discutere il lavoro di Antonio Conte perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti”»

EMPOLI – «Sono cresciuto qui calcisticamente, per me è una famiglia che mi ha cresciuto come ragazzo e come uomo. Sono tornato ad allenare il settore giovanile riportando quegli insegnamenti che ho avuto io da quelli che chiamo maestri di vita conosciuti qui. Da queste parti c’è la possibilità di far crescere i giovani senza l’ansia del risultato, i ragazzi vengono preparati calcisticamente per poter essere poi pronti a fare il salto in prima squadra. Fazzini? Un centrocampista che sa fare tutto, lo potrei paragonare a Frattesi e Barella, perché ha qualità e quantità, sa anche inserirsi. Ma come tutti deve trovare il giusto percorso di crescita, come sta già facendo, e la sua maturazione passa da questa annata dove dovrà far vedere qualcosa in più rispetto allo scorso anno, anche se dal punto di vista delle prestazioni direi che fin qui non si può discutere»

DI LORENZO – «Ha dimostrato di essere un professionista e soprattutto di avere dei valori. L’anno scorso è stata una stagione sfortunata per tutti, ma Conte ha bisogno di calciatori così che rispecchino a pieno i valori che pretende Antonio dai propri calciatori, lui è perfetto per questo allenatore»