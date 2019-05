Napoli, Callejon è il miglior rifinitore dei partenopei

Anche se sta segnando poco, Callejon è determinante nella fase di rifinitura del Napoli. Ben 9 assist fin qui.

Dal punto di vista realizzativo, è stata una stagione estremamente difficile per José Callejón, il quale non realizzava sole 3 reti dall’annata 2014-2015 (la peggiore del Napoli degli ultimi anni).

Tuttavia, in fase di rifinitura sta facendo una stagione di gran livello. Ha il record di passaggi chiave della sua carriera (2.5 ogni 90′) ed è il giocatore partenopeo con più assist: 9 in campionato, uno in più di Mertens. Al terzo posto della classifica globale della Serie A, dietro Gomez e Suso. Lo spagnolo, quindi, segna poco ma fa segnare tanto.