Napoli, che affare Milik: una grossa percentuale se parte subito

Se Arkadiusz Milik dovesse lasciare già a fine stagione il Marsiglia, il Napoli otterrà una cifra superiore rispetto ai 13 milioni pattuiti con i francesi

A gennaio, Arkadiusz Milik ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Marsiglia. Col club francese gli azzurri hanno pattuito una cifra di crica 13 milioni, ma i partenopei potrebbero incassare molto di più al verificarsi di una condizione. Nel contratto del polacco ci sarebbe infatti una clausola rescissoria da 15 milioni di euro che gli permetterebbe di partire subito.

E proprio in questa evenienza, come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli incasserebbe una bella cifra. Gli azzurri infatti, per prevenire il possibile approdo alla Juventus di Milik, avrebbe inserito una clausola sulla cessione immediata a fine stagione che equivarrebbe a una percentuale tra il 20 e il 30% della cifra versata al Marsiglia.