Napoli, Conte: «Non abbiamo perso nulla da queste due sconfitte. Ecco cosa bisogna fare per stare su tre competizioni»

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese. Tutti i dettagli

Antonio Conte, mister partenopeo, ha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-Napoli.

PAROLE – «0 punti e l’eliminazione in Coppa, più di questo non possono lasciare. Stiamo cercando di lavorare il più possibile. Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto, del lavoro, dell’energia qui a Castel Volturno con i ragazzi, con i tifosi, delle cose positive, poi tutto è migliorabile. Udinese? E’ partita molto forte, poi ha avuto un rallentamento, ma ha rivinto l’ultima partita. Sono molto forti fisicamente, da anni fa queste scelte, va su giocatori molto fisici, veloci, resistenti, è una buonissima squadra. L’allenatore è al primo anno qui ma sta facendo bene, servirà rispetto e dovremo essere al meglio della nostra condizione. Oggi per fare le coppe europee devi allestire una rosa competitiva per farlo, le italiane sono state molto brave in questo e sta dando frutti, nonostante tante partite con i cambi ed il turnover il livello non scende. Lo dimostrano tutti, complimenti a chi ha costruito in questi anni e ora vede i frutti».