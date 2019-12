Napoli, netto crollo delle prestazioni di Fabian Ruiz. Il Real Madrid continua a monitorarlo: pronta un’offerta di 70 milioni di euro

Il momento negativo del Napoli sta incidendo sul rendimento di molti giocatori, tra cui anche Fabian Ruiz. Quello che la scorsa stagione era stato un punto fermo di Ancelotti, in questi mesi sta deludendo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come il Real Madrid non si stia curando più di tanto della sua involuzione. I Blancos pronti a presentare un’offerta di 70 milioni. Inoltre lo spagnolo non ha ancora firmato il prolungamento.