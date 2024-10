Napoli, chance dal 1′ per David Neres? Conte ci pensa: ecco chi riposa

Napoli, contro il Lecce possibile partenza dal primo minuto per David Neres: il brasiliano si candida ad una maglia da titolare: ecco al posto di chi

Sabato pomeriggio il Napoli ospita il Lecce e Antonio Conte pensa ad alcuni cambi di formazione: David Neres infatti, come riportato da la Gazzetta dello Sport, spinge per una maglia da titolare dopo le ottime prestazioni a partita in corso e contro i salentini potrebbe essere la sua occasione.

Al posto di chi? Gli indiziati sono Politano, diventato sempre più importante per il tecnico, e Kvara, reduce da un tour de force con la nazionale contro Ucraina e Albania. Uno dei potrebbe rifiatare, dando al brasiliano una chance dal primo minuto.