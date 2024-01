Napoli, De Laurentiis dopo la Supercoppa: «Mi spiace per Rocchi, che incubo!»

Le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta in Supercoppa del Napoli e l’espulsione di Simeone per doppia ammonizione

Alla fine di Inter–Napoli, mentre i nerazzurri sollevano la Supercoppa, Aurelio De Laurentiis ha voluto congratularsi con la squadra: «Hanno dato molto – commenta ADL – hanno dimostrato di essere gruppo, di essere squadra». La rabbia però per l’espulsione di Simeone, che ha a suo dire condizionato la partita però è ancora lì.

«A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. La debolezza degli arbitri

quest’anno parla da sola» ha poi proseguito, scegliendo quindi la strada dell’ironia e della distensione: «Prima della partita ho parlato con Rocchi degli accorgimenti che servirebbero per il Var e per togliere dalla graticola gli arbitri, che finiscono al centro di una critica che può essere o meno costruttiva, che a volte è giusta e a volte è ingiusta. Che volete dire degli arbitri? Stanno commettendo errori dall’inizio del campionato, lo denunciate voi, ci sono una serie di problemi: c’è qualcosa che non funziona. Ma senza considerarlo un malessere: bisogna riuscire a prenderne atto, senza fare un j’accuse. Bisogna distendere gli animi e fare quello che la Lega non fa: discuterne, con chi ha la responsabilità».