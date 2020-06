Napoli, Di Lorenzo: «I tifosi ci mancheranno, questa partita è un’incognita»

Di Lorenzo esprime le sue emozioni a pochi minuti dall’ingresso in campo per giocare Napoli-Inter: le paroe del terzino

Giovanni Di Lorenzo, interpellato da Rai Sport prima dell’inizio della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, ha presentato la sfida tra i partenopei e i meneghini.

«Sensazioni nel rientrare in un San Paolo vuoto? Sicuramente è strano, i tifosi sono una parte importante di questo sport, ci mancheranno. Siamo contenti di ripartire a giocare. Che partita dovremo fare? E’ una partita che arriva dopo due mesi di inattività, sarà un incognita per tutti. Non dovremo fare calcoli, scenderemo in campo per fare la nostra partita e cercare vittoria. Cosa possiamo dare ai tifosi e all’Italia? Ripartire è un segnale che si sta tornando alla normalità. Speriamo che i tifosi possano vedere un bello spettacolo».