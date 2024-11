Napoli, Di Lorenzo: «L'Inter è una grandissima rosa»

Il difensore del Napoli ha commentato la prossima partita degli Azzurri in campionato contro l’Inter

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare della prossima partita di campionato contro l’Inter, uno scontro diretto che potrebbe significare molto prima della sosta.

PREGI E DIFETTI DELL’INTER – «Non so, li vedremo col mister. Il pregio è avere una grandissima rosa, hanno aggiunto degli elementi importanti come Piotr Zielinski, è un gruppo unito da tanti anni e questo per loro è un pregio, poi domenica sarà una bella partita, non vediamo l’ora di confrontarci. Loro sfruttano al meglio le loro qualità in quel settore anche sfruttando Alessandro Bastoni. Dobbiamo essere attenti, ma è un lavoro che fa tutta la squadra. Dovremo essere bravi a difendere quando loro avranno il pallone, poi quando toccherà farlo a noi dovremo farlo al meglio».