Napoli-Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona si giocherà la 32° giornata di Serie A tra Napoli e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alle 12:30 al Maradona va in scena la sfida tra Napoli e Frosinone, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Finisce una prima frazione ricca di emozioni al Maradona. Il Napoli parte fortissimo e al 16esimo trova la rete del vantaggio con un magia a giro di Politano che dopo il gol di Monza punisce in grande stile anche il Frosinone. Alla mezz’ora Rrahmani stende in area Cheddira, rigore per i ciociari che però vanificano con la parata di Meret su Soulé. Poco prima clamoroso errore di Osimehn uno contro uno.

SECONDO TEMPO