Napoli, Gattuso non tramonta: i dettagli della proposta di contratto

Il Napoli di Ancelotti vince e conquista un posto agli ottavi di Champions, ma l’ombra di Gattuso incombe. Le ultime

Gennaro Gattuso resta molto vicino alla panchina del Napoli, a dispetto dell’accesso alla fase a eliminazione di Champions League. Domani incontro decisivo fra Ancelotti e De Laurentiis, ma i contatti con l’ex rossonero ci sono stati.

Come fa sapere Sky Sport, il presidente dei partenopei avrebbe già un accordo formale con Gattuso per sostituire il suo “mentore”: c’è l’intesa di massima per un contratto di sei mesi con un’opzione di prolungamento di un anno, con numerose clausole per favorire la rescissione.