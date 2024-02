Napoli Genoa e la promozione all’insegna della sportività nel 2007

Quella sfida tra Napoli e Genoa nel lontano 2007 che consentì la promozione ad entrambe, all’insegna della sportività

Domani si giocherà Napoli Genoa, e parlando di storia e soprattutto di ricordi su questo match, la memoria tende a tornare indietro nel lontano 2007: match all’insegna della sportività, della festa e soprattutto di una promozione in Serie A importante.

L’ultima giornata del campionato di Serie B 2006/2007, Genoa e Napoli si affrontarono in un contesto di festa: non solo per la Serie A ottenuta da entrambe, ma anche sugli spalti dove napoletani e genoani festeggiarono tra campo e spalti. Nel mezzo la commozione anche di Pierpaolo Marino in un discorso da pelle d’oca. Ora il match vede entrambi con una posta in palio ancora più alta, e si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica.