Napoli, Giuntoli: «Speriamo di riavere Osimhen a gennaio. Milik vuole andare a giocare»

Cristiano Giuntoli ha parlato prima di Lazio-Napoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio.

PARTITA – «Queste sono partite importanti, ci vuole sangue freddo. C’è rabbia, però c’è anche la consapevolezza di aver raggiunto un grande livello. Andiamo avanti in maniera concentrata».

OSIMHEN – «Non è ancora in perfette condizioni, speriamo che per l’anno nuovo lo sia. Il campo ci darà se sarà pronto i primi di gennaio».

MILIK – «Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Non crediamo che un attaccante faccia comodo a tante squadre. Speriamo di trovare la soluzione. Io credo che lui voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo».

MERCATO – «In entrata non faremo niente. Magari un paio di uscite».