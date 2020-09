Napoli, il City offre 70 milioni per Koulibaly: a breve incontro tra ADL e l’agente

Calciomercato Napoli: il Manchester City sarebbe pronto ad affondare il colpo per Koulibaly

Kalidou Koulibaly è uno dei grandi obiettivi di mercato del Manchester City. Il difensore non è più considerato incedibile dal Napoli, che però non vuole svendere il suo centrale difensivo.

Secondo quanto riportato da As, tra questo fine settimana e l’inizio della prossima dovrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani, agente del senegalese, per provare a imbastire la trattativa. Il Manchester City offre 70 milioni, mentre gli azzurri ne chiedono 80. Distanza non eccessiva che potrebbe presto essere colmata dai Citizens.