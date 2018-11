Lo sfottò ai tempi dei social. La Juve perde lo United, il Napoli è l’unica italiana imbattuta in Champions e gongola

Sfottò social per la Juventus. Il club bianconero ha gettato via al vento l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League perdendo per 2-1 in casa contro il Manchester United. I bianconeri, prima della sfida, erano l’unica formazione imbattuta in Europa tra campionato e coppa ma sono incappati nella prima sconfitta stagionale. Il Napoli ha ‘esultato’ sui suoi profili social dopo il ko dei bianconeri. «Siamo l’unica squadra italiana imbattuta in Champions League» ha twittato il profilo ufficiale del club azzurro, scatenando tantissimi tifosi che hanno commentato il tweet. Un’altra beffa per i bianconeri.