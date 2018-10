Infortunio Hamsik, tegola per il Napoli: salta il Liverpool?

Infortunio Hamsik, brutte notizie per Carlo Ancelotti: il centrocampista slovacco potrebbe saltare la sfida contro il Liverpool, le ultime

Infortunio Hamsik, tegola per il Napoli: il centrocampista slovacco potrebbe saltare la sfida contro il Liverpool in programma mercoledì e valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League. Il capitano partenopeo ha riportato un problema fisico nel corso della sfida contro la Juventus e potrebbe dare forfait per il confronto con i Reds.

Tuttosport evidenzia che il numero 17 è uscito zoppicante dall’Allianz Stadium e Carlo Ancelotti potrebbe dover fare a meno di lui per il big match con la compagine di Premier League: si scaldano Amadou Diawara e Fabian Ruiz, attesi aggiornamenti nelle prossime ore…