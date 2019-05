Napoli, Insigne dopo Ronaldo è il giocatore che tira di più

Insigne è il secondo giocatore del campionato che conclude di più verso la porta dopo Cristiano Ronaldo. Tuttavia, la qualità non è sempre elevata.

Tra le differenze del Napoli di Ancelotti rispetto a quello di Sarri c’è stata la posizione di Lorenzo Insigne. Meno coinvolto nel palleggio e più in finalizzazione, il numero 24 ha avuto più libertà tattica in avanti nello scegliere dove agire.

Anche se distribuiti prevalentemente nei primissimi mesi della stagione, Insigne ha finora realizzato 10 reti in campionato. Dopo Cristiano Ronaldo, è il giocatore che in Italia tira di più: 5.2 conclusioni ogni 90′. Tuttavia, come confermano gli Expected Goals, appena 0.39 di gol attesi in ogni partita (Ronaldo è sullo 0.65). Insomma, tirare tanto non vuol dire tirare bene.