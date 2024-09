Napoli, Insigne: «Avrei MERITATO lo scudetto. Battere la Juve era SPECIALE, su Conte dico QUESTO»

Le parole di Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, sulla sfida contro la Juventus

Lorenzo Insigne ha parlato al Corriere dello Sport in vista di Juventus-Napoli.

RIMASTO TIFOSO DEL NAPOLI – «Sono sempre stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli, anche a distanza. Quando vinciamo contro la Juve è sempre bello».

RIMPIANTO SCUDETTO – «Come ho sempre detto, non nego che mi sarebbe piaciuto vincere lo scudetto, ma il calcio purtroppo è così. Discorso che vale per me, ma anche per Koulibaly, Mertens, Hamsik, Albiol, Callejon, Jorginho, Allan, l’avremmo meritato anche noi, ma sono contento, anzi strafelice che il Napoli l’abbia vinto».

CONTE – «Un bellissimo effetto. In ritiro si lavora tanto. Ho visto alcuni video dei giocatori del Napoli e ho pensato: ‘Poverini’. È come quando io ero con Zeman: all’inizio soffrivi, ma poi in campo andavi alla velocità doppia degli altri».